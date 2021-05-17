SOCAR підтвердив наявність угоди з "Роснефтью" по поставках пального в Україну

Державна нафтова компанія Азербайджану SOCAR підписала угоду щодо права експорту нафпродуктів "Роснефти" в Україну, Польщу, країни Балтії та інші країни Східної Європи.

Про це заявив офіційний представник компанії Ібрагім Ахмедов, передає профільне видання Angi.

"Державна нафтова компанія Азербайджану (SOCAR) має намір посилити свої позиції в міжнародній нафтогазовій торгівлі.

З російською нафтовою компанією "Роснефть" підписали багатосторонню угоду, що передбачає право поставки вироблених компанією нафтопродуктів в Україну, Польщу, країни Балтії та інші країни Східної Європи", - повідомив Ахмедов.

За його словами, нараз узгоджуються обсяг і терміни передбачених операцій.

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Нагадаємо:

Раніше ЗМІ повідомляли, що компанія із групи азербайджанської держкомпанії SOCAR cтала експортним оператором нафтопродуктів "Роснефти" в Україні та підписала відповідний контракт.

З квітня компанія Proton Energy Group S.A., до якої входить пов’язана з Віктором Медведчуком мережа Glusco, зупинила поставки продукції на український ринок – один з найбільших партнерів компанії, Wexler, вже заявив про зупинку постачання російського дизпалива.

У Міністерстві економіки відбулася нарада з представниками паливного ринку, на якому сторони запевнили, що ризик дефіциту наразі відсутній, а колишні поставки від Proton Energy будуть заміщені альтернативними джерелами.

Повідомлялось, що міжнародний трейдер Coral Energy замінить Proton Energy Group S.A. у ланцюжку поставок НК "Роснефть" в Україну.

Антимонопольний комітет вважає, що найбільші мережі АЗС необ'єктивно реагують на зниження світових котирувань на пальне, що може призводити до завищення цін для споживачів.

В Антимонопольному комітеті застерегли операторів ринку бензину і дизпалива від антиконкурентних дій, що можуть негативно вплинути на ціни і наповнення ринку.

Україна у травні може зіткнутись з дефіцитом дизпалива через планове технічне обслуговування білоруського Мозирського НПЗ, що збігається із зупинкою у постачанні із заводів російської "Роснефти".