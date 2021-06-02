Несмотря на существенное падение поставок из РФ цены на автогаз снизились

В мае импорт сжиженного газа из России сократился на 29%, в то же время на оптовом рынке наблюдалось уменьшение цены до 23 500 - 24 240 грн/т с НДС.

Об этом говорится в майском обзоре рынка сжиженного газа Украинской энергетической биржи.

С апреля компания Proton Energy Group S.A., в которую входит связана с Виктором Медведчуком сеть Glusco, остановила поставки продукции на украинский рынок. В 2020 году трейдер отправил в Украину 1,74 млн тонн дизтоплива (23,4% рынка) и 443 тыс. сжиженного газа.

В мае на его замену пришла компания Socar New Energy. На конец мая состоялись первые поставки дизельного топлива компании "Роснефть" в размере 9,9 тыс. тонн. Также планируются поставки сжиженного газа в размере 12 тыс. тонн.

В общем поставки сжиженного газа остались на уровне прошлого месяца, говорят в УЭБ - 119 тыс. тонн. В то же время, импорт из России сократился на 29%.

За месяц было прослежено уменьшение цены на оптовом рынке. Цены в мелком опте установились на уровне 23500 - 24240 грн/т с НДС. В среднем разрыв цены на бирже и в мелком опте составил 1102 грн/т с учетом НДС.

В рознице цены на сжиженный газ на АЗС колебались в диапазоне 15,71 - 15,77 грн/л с НДС. На 27 мая самая высокая средняя цена зафиксирована в Луганской области, которая составила 16,17 грн/л с НДС, самая низкая была в Черниговской области - 15,29 грн/л.

Также, алжирская компания Sonatrach опубликовала цены сжиженного газа на июнь. Пропан стоит 495 долл/т, бутан - 492 долл/т. Стоимость пропана выросла на 30 долл/т по сравнению с маем, бутана - на 32 долл/т. Цены Sonatrach является основным показателем средиземноморского рынка и определяют стоимость морских поставок в Украину.

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Напоминаем:

Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR подписала соглашение о праве экспорта нефтепродуктов "Роснефти" в Украину, Польшу, страны Балтии и другие страны Восточной Европы.

В Министерстве экономики состоялось совещание с представителями топливного рынка, на котором стороны заверили, что риск дефицита пока отсутствует, а бывшие поставки от Proton Energy будут замещены альтернативными источниками.

Экономическая правда