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У Єврокомісії назвали дату приїзду попередньої місії щодо "промбезвізу" для України

Четвер, 10 червня 2021, 16:15

Попередня оцінювальна місія ЄС, яка дослідить готовність України до перемовин щодо "промислового безвізу", має прибути у серпні 2021 року.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомила глава групи підтримки України у Єврокомісії, заступниця генерального директорату з питань сусідства та розширення ЄК Катарина Матернова. 

"Через пандемію коронавірусу місії до України були неможливими. Але у серпні вони приїдуть. Є багато сфер, які потрібно дослідити. Це не лише законодавство, а й його виконання та робота лабораторій, які будуть тестувати відповідність продуктів", - сказала Катарина Матернова під час лекції "Співпраця між ЄС та Україною" у Києві. 

Угода АСАА, яку спрощено називають "промисловим безвізом" - це визнання еквівалентності системи технічного регулювання та оцінки відповідності європейській, що дозволило б виробникам промислової продукції отримувати необхідні сертифікати в Україні, а не їхати в ЄС у пошуках офіційного представника (резидента ЄС), який може отримати цей сертифікат.

Катарина Матернова зазначила також, що Україні важливо готуватися до "зелених" змін у законодавстві ЄС і впровадження таких стандартів у себе. 

"Це буде складно й дорого, це буде непросто, але ми будемо активно підтримувати Україну на цьому шляху", - зазначила Матернова. 

Раніше в уряді повідомили, що друга зустріч Єврокомісії з українською стороною щодо реалізації "Європейського зеленого курсу" планується на вересень 2021 року.

Європейська правда

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