ЄС дозволив ввезення продукції птахівництва з України

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Європейський Союз з 17 січня зняв обмеження на ввезення продукції птахівництва з України.

Про це повідомляє Держпродспоживслужба.

Обмеження діяли з грудня 2020 року у зв'язку з виявленням на території України випадків високопатогенного грипу птиці.

"Продукція птахівництва складає вагому частку українських товарів, які експортуються до ЄС. Тому зняття обмежень Європейським Союзом має дуже важливе значення для наших експортерів.

Прийняте рішення дозволяє відновити експорт продукції птахівництва з усієї території країни", - заявила голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька.

Раніше ЄС визнав зонування України за високопатогенним грипом птиці.

"Обмеження стосувалися карантинних зон, в яких були виявлені випадки хвороби, натомість продукцію з неінфікованих територій дозволялося експортувати до ЄС. Завдяки проведеній роботі з ліквідації спалахів високопатогенного грипу птиці та вжиття заходів щодо запобігання поширенню хвороби, обмеження, що були встановлені, зняті у повному обсязі", - додали у Держпродспоживслужбі.

Економічна правда