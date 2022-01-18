Відкрити банківський рахунок за кордоном: як це зробити і де краще

У які країни та з якою метою українці переказують кошти, і як відкрити банківський рахунок за кордоном?

7 лютого 2019 року в Україні сталася мініреволюція: у цей день набув чинності закон "Про валюту та валютні цінності", який значно спростив операції з іноземною валютою для бізнесу та громадян.

Найбільш помітна зміна – можливість обмінювати валюту в мобільних застосунках банків, тобто онлайн. Крім цього, значно спростився процес переказів коштів за кордон.

До цього діяв урядовий декрет від 1993 року "Про систему валютного регулювання і валютного контролю". Упродовж чверті століття для відкриття рахунку за кордоном і переказу на нього коштів потрібно було отримувати індивідуальну ліцензію в Національному банку.

"Із 7 лютого 2019 року для здійснення закордонних інвестицій населення і розміщення коштів на іноземних рахунках громадянам не потрібно отримувати е-ліцензії. Достатньо не виходити за межі е-ліміту, який зараз становить 200 тис євро", – пояснюють у Національному банку.

Після спрощення правил кількість українців, які переказують гроші за кордон, невпинно зростає. Якщо у 2019 році, у перший рік роботи закону, таких було лише 5,2 тис, то за 2020 рік їх кількість сягнула 13,7 тис. За 11 місяців 2021 року е-лімітами для переказу коштів за кордон скористалися 24,4 тис осіб.

У які країни та з якою метою українці переказують кошти, і як відкрити банківський рахунок за кордоном?

Для чого українцям закордонні рахунки

Ситуації, коли громадянам України потрібні рахунки за кордоном, можна поділити на три категорії: життєві, інвестиційні та бізнесові. Без банківських рахунків не обійтися тим, хто їде в інші країни на роботу або навчання. На такі рахунки надходитимуть стипендії, зарплати і навіть пенсії.

"Банківський рахунок в іноземному банку може знадобитися фрилансерам та фізособам-підприємцям, які працюють на фриланс-біржах", – зазначає партнер міжнародної юридичної компанії Kodex Станіслав Клімов.

Однією з найпоширеніших цілей, які вказують громадяни при оформленні документів на відкриття рахунку в іншій країні, є інвестиції. За даними НБУ, у 2020 році українці 20,2 тис разів здійснювали операції з поповнення закордонних рахунків з цією метою. За 11 місяців 2021 року їх було 38,9 тис.

МАЛЮНОК Кількість українців, що переказують гроші за кордон

Однак далеко не у всіх випадках під інвестиціями розуміється поповнення закордонного рахунку з метою вкладення коштів для отримання доходу.

До них відносять платежі, здійснені для отримання громадянства або права на проживання в іншій країні. Наприклад, такі правила діють в низці країн Карибського моря (Сент-Кітс і Невіс, Антигуа і Барбуда), Туреччині чи на Мальті.

"Щодо інших потреб у відкритті рахунку за кордоном, то в більшості вони пов’язані з придбанням нерухомості чи інших активів у тій чи іншій країні, а також з міграційними та робочими процесами або лікуванням", – додає керівний партнер юридичної фірми "Місечко та партнери" Володимир Місечко.

Бізнес часто відкриває рахунки за кордоном для залучення дешевших кредитів, каже юристка міжнародної юридичної компанії CMS CMNO Христина Корпан. "Найчастіше потреба відкривати рахунки за кордоном виникає в компаній під час отримання фінансування від іноземних кредиторів", – пояснює вона.

У які країни переказують кошти українці

Рахунок в іноземному банку є однією з обов’язкових вимог для тих, хто планує здійснювати інвестиції. У часи тотального фінмоніторингу придбати майно або купити акції за кордоном без банківського рахунку майже неможливо.

Звісно, торгувати акціями західних компаній можна і без рахунку в американському банку. Наприклад, такі послуги надає один з банків, зареєстрованих в Україні. Здійснювати інвестиції в іноземні компанії також можна за посередництва українських інвестиційних компаній.

Однак лише наявність рахунку в іноземному банку дозволяє взяти участь в IPO чи в торгівлі менш популярними, але більш перспективними цінними паперами. Те саме стосується інвестицій у нерухомість.

Найпоширенішим напрямком переказів грошей з України є США. За 2020 рік українці здійснили 16,7 тис переказів у цю країну на 87,1 млн євро. За неповний 2021 рік сума інвестицій у США майже подвоїлася і становила еквівалент 161,9 млн євро, які були відправлені за океан майже 30 тисячами переказів.

Українці також часто надсилають кошти в Польщу, Іспанію, Швейцарію, на Кіпр.

ДІАГРАМА Куди українці переказували гроші у 2021 році

Швейцарія для багатьох є своєрідним символом стабільності та якості банківських послуг. Рахунки там відкривають лише найбагатші українці, оскільки часто місцеві банки встановлюють вимоги до мінімального залишку на рахунку.

МАЛЮНОК Кількість переказів та суми за країнами, 2019-2021 роки

Рахунки в сусідніх державах українці відкривають переважно для буденних операцій. Хоча кількість таких операцій значна, проте за сумами вони поступаються інвестиційним напрямкам.

Як відкрити рахунок за кордоном

Вимоги для відкриття рахунку за кордоном різні. Вони залежать не лише від країни, а й від банку.

"Найчастіше для відкриття рахунку в іноземному банку необхідно надати стандартний пакет документів: закордонний паспорт, документ про реєстрацію місця проживання, дозвіл на легальне перебування в країні.

Кожен банк відповідно до місцевого законодавства може вимагати власний перелік документів, який може суттєво відрізнятися від вимог українських банків", – каже адвокат ЮК Investment Service Ukraine Олександр Муравський.

Не у всіх банках і не у всіх країнах рахунок можна відкрити дистанційно. У деяких випадках обов'язкова співбесіда з працівниками установи.

Для банків США присутність у відділенні під час відкриття рахунку обов’язкова. Відкрити рахунок дистанційно неможливо через обмеження, пов’язані з боротьбою з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму.

Окрім перевірки походження коштів, американські банки будуть вимагати підтвердження місця проживання клієнта. Для більшості банків воно може бути лише у США, хоча деяким установам підійде місце проживання в іншій країні.

"У банках, зареєстрованих на території США, від українців будуть вимагати чітко окреслити мету відкриття банківського рахунку", – додає Клімов.

Крім того, банки у США та деяких країнах Європейського Союзу не відкриють рахунок іноземцю, у якого немає ніяких економічних зав’язків з країною. Наприклад, місця роботи, права на отримання пенсії, свого бізнесу.

Без відвідування банківської установи можна відкрити рахунок у Греції, Латвії, Литві, на Кіпрі та в Польщі. В останній банки часто вимагають надати польський індивідуальний податковий номер, адресу місця проживання в Польщі, дійсну візу або інші документи, які підтверджують легальність перебування в країні.

Доволі жорсткі вимоги для відкриття банківських рахунків за кордоном діють не лише для українських громадян, а й для компаній. Єдина відмінність – необхідність підтвердити особу та місце проживання кінцевих бенефіціарів.

"За наявності іноземної материнської компанії, яка користується послугами іноземного банку, відкрити рахунок у цьому ж банку буде простіше. В іншому випадку банк вимагатиме повний пакет документів", – додає Корпан.

Які труднощі можуть виникнути

Багато банків у країнах Євросоюзу можуть відмовити українцям у відкритті рахунку, адже вважають таку діяльність занадто ризиковою.

"Для банківської системи Європейського Союзу громадяни України є високоризиковими клієнтами, адже відсутність середнього класу в Україні позбавляє можливості розглядати українців як належних клієнтів. Банки не хочуть брати на себе додаткові ризики", – пояснює Місечко.

Часто українцям складно довести банку джерело походження коштів, якими поповнюється рахунок, через виплати зарплат "у конвертах".

Деякі банки, особливо в Швейцарії, можуть місяцями вимагати від потенційних клієнтів додаткових документів для підтвердження їхньої особи та походження коштів, тож процес відкриття рахунку може бути важким і тривалим.

"Навіть при наданні повного пакета документів іноземні банки можуть відмовити у відкритті рахунку без пояснення причин", – говорить Муравський.

Однак і в разі відкриття рахунку проблеми в українців не закінчаться. Ведення цих рахунків теж вимагатиме коштів та зусиль. Кожен переказ коштів з України може наштовхнутися на жорсткий фінансовий моніторинг, а за відсутність операцій на рахунку доведеться платити високі комісії.