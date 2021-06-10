В Еврокомиссии назвали дату приезда предварительной миссии по "промбезвизу" для Украины

Предварительная оценочная миссия ЕС, которая исследует готовность Украины к переговорам по "промышленному безвизу", должна прибыть в августе 2021 года.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщила глава группы поддержки Украины в Еврокомиссии, заместитель генерального директората по вопросам соседства и расширения ЕК Катарина Матернова.

"Из-за пандемии коронавируса миссии в Украину были невозможны. Но в августе они приедут. Есть много сфер, которые нужно исследовать. Это не только законодательство, но и его выполнение, и работа лабораторий, будут тестировать соответствие продуктов", - сказала Катарина Матернова во время лекции "Сотрудничество между ЕС и Украиной" в Киеве.

Соглашение АСАА, которую упрощенно называют "промышленным безвизовых" - это признание эквивалентности системы технического регулирования и оценки соответствия европейской, что позволило бы производителям промышленной продукции получать необходимые сертификаты в Украине, а не ехать в ЕС в поисках официального представителя (резидента ЕС), который может получить этот сертификат.

Катарина Матернова отметила также, что Украине важно готовиться к "зеленым" изменениям в законодательстве ЕС и внедрению таких стандартов у себя.

"Это будет сложно и дорого, это будет непросто, но мы будем активно поддерживать Украину на этом пути", - отметила Матернова.

Ранее в правительстве сообщили, что вторая встреча Еврокомиссии с украинской стороной по реализации "Европейского зеленого курса" планируется на сентябрь 2021 года.