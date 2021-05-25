Мережа ОККО вперше закупила електроенергію на енергобіржі

Компанія "Окко Контракт", що входить до концерну "Галнафтогаз" (мережа АЗС ОККО) вперше вийшла на енергетичну біржу та придбала електроенергію у "Енергоатома".

Про це повідомляє консалтингова група ExPro.

Компанія придбала електроенергію на Українській енергетичній біржі та уклала двосторонній договір з ДП "НАЕК "Енергоатом".

"Енергоатом" пропонував базове навантаження потужністю 492 МВт на липень-грудень, за стартовою ціною 1700 грн/МВт-год. Атомній генерації вдалося реалізувати на аукціоні обсяги "бази" потужністю 59 МВт, за середньозваженою ціною 1238 грн/МВт-год, загальна виручка від аукціону складає 322,6 млн грн.

Покупцями стали 10 компаній – "Д.Трейдінг", "Августа", "ЙЕ Енергія", "ЛЕТР", "Захід Енерго Збут", "Запорізький Енергетичний Альянс", "Овіс Трейд", "НЕК "Укренерго", "Окко Контракт", "Юнайтед Енерджі".