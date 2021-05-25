Сеть ОККО впервые закупила электроэнергию на энергобирже

Компания "Окко Контракт", входящая в концерн "Галнафтогаз" (сеть АЗС ОККО) впервые вышла на энергетическую биржу и приобрела электроэнергию в "Энергоатома".

Об этом сообщает консалтинговая группа ExPro.

Компания приобрела электроэнергию на украинском энергетической биржи и заключила двусторонний договор с ГП "НАЭК" Энергоатом ".

"Энергоатом" предлагал базовую нагрузку мощностью 492 МВт на июль-декабрь, по стартовой цене 1700 грн / МВт-час. Атомной генерации удалось реализовать на аукционе объемы "базы" мощностью 59 МВт, по средневзвешенной цене 1238 грн / МВт-ч, общая выручка от аукциона составляет 322,6 млн грн.

Покупателями стали 10 компаний - "Д.Трейдинг", "Августа", "йе Энергия", "Летра", "Запад Энерго Сбыт", "Запорожский Энергетический Альянс", "Овис Трейд", "НЭК"Укрэнерго","Окко Контракт","Юнайтед Энерджи".