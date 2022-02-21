Співзасновник і гендиректор Spotify інвестує 1 мільярд доларів в європейські стартапи

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Співзасновник і генеральний директор Spotify Деніел Ек планує інвестувати близько 1 млрд доларів у європейські технологічні стартапи.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що його інвестиційна компанія Prima Materia зробила ставку на стартап із екологічно чистої сталі,а також на фонди, орієнтовані на штучний інтелект, науки про життя та клімат.

"Компанія Ека, яка розпочала роботу в лютому 2021 року, також виділила 100 мільйонів євро німецькій охоронній фірмі Helsing у листопаді – все це частина плану Ека щодо інвестування близько 1 мільярда доларів зі своїх статків в європейські стартапи", - йдеться у повідомленні.

За даними Bloomberg Billionaires Index, статки Ека сягають близько 2,6 мільярдів доларів.

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Економічна правда