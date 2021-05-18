Платна банківська картка чи зниження цін на продукти: як зміна інтерчейнджу може вплинути на життя українців

Інтерчейндж – це міжбанківська комісія: банк, який встановив у магазині свій термінал, тобто банк-еквайр, має сплатити комісію банку, карткою якого ви розраховуєтесь, тобто банку-емітенту.

Наразі існує ініціатива знизити цю комісію. Депутати подали ряд законопроєктів, якими хочуть встановити граничний розмір міжбанківської комісії.

В підтримку цього виступають торгівельні мережі, які платитимуть менше та наводять приклад таких змін у Європі з 2015 року.

Натомість три системних банки – Ощадбанк, ПриватБанк та Райффайзен Банк Аваль – виступили зі спільною заявою щодо готовності поступово зменшити ставку інтерчейнджу. Відповідне звернення до влади підтримали у Visa та Mastercard.

Напередодні Національний банк спільно з міжнародними платіжними системами підписали меморандум, щоб поступово знижувати ставки. Зазначається, що для цього Visa та Mastercard звернулися до АМКУ із заявою щодо надання дозволу на узгоджені дії.

Після отримання такого дозволу вони розпочнуть поступове зниження граничних розмірів ставок комісії інтерчейндж, зокрема комісії мають становити:

з 01.07.2021 - не більше 1,2%; з 01.07.2022 - не більше 1%; з 01.07.2023 - не більше 0,9%.

Економічна правда