Картки Mastercard та Visa підсанкційних російських банків перестануть працювати у світі

Mastercard попередила російські банки, які потрапили під санкції США, про зупинення їхньої участі в міжнародній платіжній системі.

Про це повідомляє РБК з посиланням на два джерела на платіжному ринку.

Повідомлення отримали ВТБ, банк "Откритіє", Совкомбанк, Промсвязьбанк та Новікомбанк. Картки цих банків перестануть працювати за кордоном та в іноземних інтернет-магазинах.

За словами джерел, участь зупиняється з 16:00-17:00 за московським часом 26 лютого.

Крім того, видання ознайомилося з повідомленням Mastercard на адресу одного з банків. З тексту випливає, що рішення було ухвалене у зв'язку з порушенням правил платіжної системи.

Призупинення участі банку в платіжній системі означає, що випущені ним та його "дочкою" картки Mastercard та Visa перестануть працювати за кордоном та в іноземних інтернет-магазинах. У Росії картки працюватимуть – це має забезпечити Національна система платіжних карток.