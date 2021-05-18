Комісії інтерчейндж знижуватимуться: НБУ, Visa і Mastercard підписали меморандум

НБУ спільно з міжнародними платіжними системами Visa і Mastercard працюватимуть над посиленням конкуренції на платіжному ринку України - відповідний меморандум підписали представники Нацбанку, Visa і Mastercard.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Меморандум підписали заступник голови НБУ Олексій Шабан, регіональний президент компанії Visa у регіоні Центральна Європа, Близький Схід та Африка Ендрю Торре та старший керуючий радник з регуляторних питань компанії Mastercard у Європі Крістоф Баерт.

При цьому, меморандум є відкритим для приєднання будь-якими іншими платіжними організаціями платіжних систем та іншими учасниками ринку.

"Зважаючи на стратегічну важливість для України подальшого розвитку безготівкової економіки, та, зокрема, поширення безготівкових платежів, був узгоджений підхід щодо поступового зниження граничного розміру ставок внутрішньодержавних міжбанківських комісій (інтерчейндж).

Досягнутий компроміс ми вважаємо збалансованим і виваженим. Таке рішення сприятиме зниженню вартості безготівкових операцій та захисту інтересів українців - користувачів платіжних карток, а також - розвитку конкуренції та розширенню можливостей для появи на платіжному ринку нових інструментів безготівкових розрахунків", - заявив заступник голови НБУ Олексій Шабан.

Зазначається, що для цього компанії Visa та Mastercard звернулися до АМКУ із заявою щодо надання дозволу на узгоджені дії.

Після отримання такого дозволу вони розпочнуть поступове зниження граничних розмірів ставок комісії інтерчейндж, зокрема комісії мають становити:

з 01.07.2021 - не більше 1,20%;

з 01.07.2022 - не більше 1,00%;

з 01.07.2023 - не більше 0,90%.

"Національний банк неодноразово наголошував на необхідності збереження виключно ринкових підходів до регулювання платіжного ринку.

Адже це дає можливість фінансовій індустрії забезпечувати подальше зростання безготівкових платежів, скорочення частки тіньової економіки та зростання надходжень до державного бюджету в результаті цифровізації платежів", - йдеться у позиції НБУ.

"Компанія Mastercard протягом останніх років знижувала розмір комісій інтерчейндж на українському ринку, і ми підтримали ініціативу банківського сектору щодо їх подальшого зниження.

Запропонований меморандум щодо поетапного ринкового зниження рівня комісій інтерчейндж покликаний забезпечити розвиток безготівкових розрахунків в Україні та відповідає принципам ринкової економіки, що є в інтересах всіх учасників ринку. Ми сподіваємось на оперативний розгляд звернення АМКУ та позитивне рішення, що дозволить знизити комісії інтерчейндж в Україні вже з липня цього року", - заявила генеральна директорка Mastercard в Україні та Молдові Інга Андреєва.

"Компанія Visa в усьому світі підтримує ринковий підхід до регулювання комісії інтерчейндж. Ми впевнені, що саме еволюційне зниження ставки, що його передбачає меморандум, - найкраща запорука ефективного розвитку безготівкових платежів.

Наша компанія віддана подальшій розбудові безготівкової економіки України разом з іншими представниками галузі, і ми високо цінуємо роль НБУ у створенні прозорих конкурентних умов фінансового ринку", - сказала старша віце-президентка, регіональна директорка компанії Visa в Україні, Грузії, країнах СНД та Південно-Східної Європи Віра Платонова.

Довідка. Інтерчейндж - міжбанківська комісія: банк, який встановив у магазині свій термінал, тобто банк-еквайр, має заплатити комісію банку, карткою якого ви платите, тобто банку-емітенту.

Нагадуємо:

Національний банк опублікував офіційну заяву з критикою законопроєкту №4364, яким депутати зокрема хочуть встановити граничний розмір міжбанківської комісії – це може нашкодити споживачам та змусить банки згортати програми лояльності.

Банки будуть змушені відключити українцям Apple Pay та грейс-період за кредитними картками, якщо Рада ухвалить неринкове регулювання платіжного ринку.

У Приватбанку розкритикували законопроєкти у Раді про регулювання комісій банківського еквайрингу.

Три системних банки, Ощадбанк, ПриватБанк та Райффайзен Банк Аваль, виступили зі спільною заявою щодо готовності поступово зменшити ставку інтерчейнджу (міжбанківської комісії), відповідне звернення до влади підтримали у Visa та Mastercard.

В Антимонопольному комітеті розкритикували ідею встановити граничні розміри комісійної винагороди і інтерчейнджу.

Економічна правда