Visa запустить платформу для тестування цифрових валют

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Платіжна система Visa слідом за своїм конкурентом Mastercard запустить платформу для тестування цифрових валют.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що Visa в цьому питанні співпрацює із 30 центробанками по всьому світу.

Компанія стврила платформу для тестування цифрових валют разом із ConsenSys Inc (займається програмним забезпеченням для блокчейну) - тестування почнеться цієї весни.

"Уряди по всьому світу вивчають можливість випуску цифрових валют центральних банків, CBDC на тлі побоювання, що швидко зростаючі криптовалюти можуть дестабілізувати фінансові ринки або замінити фіатні валюти", - пише агентство.

"Ми думаємо, що стейблкоїни та CBDC будуть співіснувати в майбутньому, і на основі цього буде кілька різних підходів до створення продуктів", - сказав керівник відділу криптовалют Visa Кʼю Шеффілд.

Mastercard запустила аналогічну платформу для тестування CBDC у 2020 році.

CBDC (Central Bank Digital Currency) – цифрова форма фіатних грошей, які емітовані центробанком.

"Крім того, Visa працює з понад 60 криптоплатформами для випуску карток для платежів стейблкоїнами USD Coin", - пише Bloomberg.

Стейблкоїн – цифрова валюта, що забезпечена "реальним" активом, яким переважно виступає долар США. Таким чином вона поєднує швидкість та приватність незабезпечених цифрових валют та стабільність резервної валюти.

Нагадаємо:

Внаслідок нестабільності вартості криптовалют учасники ринку активніше інвестують у стейблкоїни, що переважно забезпечені доларом США.

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Економічна правда