Платная банковская карта или снижение цен на продукты: как изменение интерчейнджа может повлиять на жизнь украинцев
Интерчейндж – это межбанковская комиссия: банк, установивший в магазине свой терминал, то есть банк-эквайер, должен заплатить комиссию банку, карточкой которого вы расплачиваетесь, то есть банку-эмитенту.
Сейчас существует инициатива снизить эту комиссию. Депутаты подали ряд законопроектов, которыми хотят установить предельный размер межбанковской комиссии.
В поддержку этого выступают торговые сети, которые будут платить меньше и приводят пример таких изменений в Европе с 2015 года.
В то же время три системных банка – Ощадбанк, Приватбанк и Райффайзен Банк Аваль – выступили с совместным заявлением о готовности постепенно уменьшить ставку интерчейнджа. Соответствующее обращение к властям поддержали в Visa и Mastercard.
Накануне Национальный банк совместно с международными платежными системами подписали меморандум, чтобы постепенно снижать ставки. Отмечается, что для этого Visa и Mastercard обратились в АМКУ с заявлением о предоставлении разрешения на согласованные действия.
После получения такого разрешения они начнут постепенное снижение предельных размеров ставок комиссии интерчейндж, в частности комиссии должны составлять:
с 01.07.2021 – не более 1,2%;
с 01.07.2022 – не более 1%;
с 01.07.2023 – не более 0,9%.
Экономическая правда
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