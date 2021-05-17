Регулятор дозволив продовжити укладку "Північного потоку-2" у водах Німеччини

Федеральне відомство із судноплавства та гідрографії (BSH) дозволило прокласти ще частину газопроводу "Північний потік-2" на двокілометровій ділянці у водах Німеччини.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Nordkurier.

У січні 2021 року німецькі природоохоронні організації Deutsche Umwelthilfe (DUH) і Німецький союз охорони природи та біорізноманіття (NABU) опротестували видачу дозволу на будівництво газопроводу "Північний потік-2". Вони заявили про ризики для довкілля, зокрема для птахів у цій зоні.

Однак німецький регулятор заявив, що природоохоронні аспекти не можуть завадити будівництву на цій ділянці, оскільки час відпочинку птахів у зазначеній зоні вже закінчився.

"Північний потік-2" в цей час все ще будується в водах Данії, але роботи там доходять до завершення.

Будівництво суперечливого газопроводу "Північний потік-2", який транспортуватиме газ з Росії по дну Балтійського моря до Німеччини, в основному завершено. У водах Німеччини все ще треба спорудити 13,9 км однієї лінії і 16,8 км іншої лінії.

Трубопровід протягом багатьох років є одним із головних каменів спотикання у німецько-американських відносинах.

США разом з Україною і країнами Балтії активно виступають проти будівництва газопроводу "Північний потік-2", побоюючись посилення впливу Росії на європейському енергетичному ринку.