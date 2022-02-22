Відкритий шантаж: РФ пригрозила цінником на газ у 2000 євро через санкції на ПП-2

nord-stream2.com

Член ради Радбезу Росії Дмітрій Медвєдєв пригрозив Європі ціною у 2000 євро за тисячу кубів після того, як Німеччина ввела санкції проти "Північного потоку - 2".

Про це він написав у Twitter.

"Вітаємо у новому світі, де європейці зовсім скоро платитимуть 2000 євро за тисячу кубометрів газу", – написав російський посадовець.

German Chancellor Olaf Scholz has issued an order to halt the process of certifying the Nord Stream 2 gas pipeline. Well. Welcome to the brave new world where Europeans are very soon going to pay €2.000 for 1.000 cubic meters of natural gas! — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) February 22, 2022

Росія останні пів року використовувала скорочення поставок газу Газпромом, який є монополістом на ринку Європи, аби Німеччина сертифікувала проєкт "Північний потік - 2".

Це призвело до рекордно високих цін на газ, які утримуються на ринку ще з минулого року. Максимальну позначку було встановлено на рівні у 2200 доларів за тисячу кубів.

Газогін Газпрому було побудовано для транспортування російського газу безпосередньо до Німеччини в обхід України, через яку газ транспортується зараз. Його запуск не лише означає мільярдні фінансові втрати для України, але й призведе до неможливості утримувати українську газотранспортну систему.

Нагадуємо:

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про зупинку сертифікації проєкту Північний потік - 2 після визнання Росією терористичних угрупувань "Л/ДНР".

Пакет санкцій, підготовлений Європейським Союзом у разі вторгнення Росії в Україну, включає заходи проти газопроводу "Північний потік-2". Про те, що у разі вторгнення російський газогін не запрацює, заявляли також у ЄС та США.

Першу нитку газогону заповнили технічним газом у жовтні минулого року. У вересні російський газовий монополіст "Газпром" заявив про завершення будівництва трубопроводу.

Дотепер його сертифікація німецьким енергорегулятором була призупинена.