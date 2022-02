Відкритий шантаж: РФ пригрозила цінником на газ у 2000 євро через санкції на ПП-2

Член ради Радбезу Росії Дмітрій Медвєдєв пригрозив Європі ціною у 2000 євро за тисячу кубів після того, як Німеччина ввела санкції проти "Північного потоку - 2".

Про це він написав у Twitter.

"Вітаємо у новому світі, де європейці зовсім скоро платитимуть 2000 євро за тисячу кубометрів газу", – написав російський посадовець.

German Chancellor Olaf Scholz has issued an order to halt the process of certifying the Nord Stream 2 gas pipeline. Well. Welcome to the brave new world where Europeans are very soon going to pay €2.000 for 1.000 cubic meters of natural gas!