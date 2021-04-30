Італійська компанія купить 10 додаткових українських двигунів для європейської ракети-носія Vega

Італійська компанія придбає в українських виробників додаткових 10 двигунів для європейської ракети-носія "Vega".

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України.

Такої домовленості досягли італійська компанія AVIO S.p.A з конструкторським бюро "Південне" та Південним машинобудівним заводом ім. О. М. Макарова. Загальна вартість двигунів - майже 6 млн євро.

"Розширення участі в європейській програмі Vega свідчить про надійність та конкурентність інженерних розробок української ракето-космічної галузі. Якісний високотехнологічний експорт розвиває українську економіку, забезпечує замовлення для підприємств, робочі місця для українських спеціалістів. Супроводження таких контрактів входить до топ-пріоритетів МЗС, і зусилля українських дипломатів в Італії відіграли важливу роль у досягненні цієї домовленості", – заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Як повідомляється, українські дипломати допомагали вести перемовини з керівництвом компанії та Італійського космічного агентства.

Чинний контракт на постачання 11 блоків маршового двигуна (БМД) розрахований до 2023 року. Сім блоків вже поставлено за ним, один буде відвантажено замовнику найближчим часом, ще три знаходяться в процесі виробництва.

Ракета-носій легкого класу Vega є спільним проєктом Європейського космічного агентства та Італійського космічного агентства. КБ "Південне" та Південний машинобудівний завод співпрацюють із AVIO S.p.A. за програмою Vega з 2004 року. Усього за роки співпраці компанії вже поставили понад 20 блоків маршового двигуна, останні з яких – на початку 2021 року.

Італія є однією з держав-засновниць Європейського космічного агентства та разом з Німеччиною та Францією є одним з трьох основних контрибуторів.

Європейська правда