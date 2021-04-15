Близько мільйона українців добровільно накопичують пенсії – Мінсоцполітики

Близько 1 млн застрахованих осіб в Україні користуються системою добровільних недержавних пенсійних накопичень.

Про це під час онлайн-презентації нової аналітичної довідки ООН про соціальний захист в Україні, з фокусом на пенсії, заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна, передає Укрінформ.

"У 2003 році була в Україні запроваджена, тобто були прийняті закони, трирівнева пенсійна система. Солідарна, яка є сьогодні в країні, вона працює, накопичувальна, другий рівень, не запроваджена в країні, працює тільки добровільний рівень.

І знову ж таки, через недостатню увагу влади до цього рівня ми маємо те, що сьогодні добровільними накопиченнями користується лише 9% від кількості застрахованих осіб. Тобто приблизно 1 мільйон. Це дуже мало і це також недопрацювання влади, недостатня увага влади до розвитку добровільних накопичень", - зазначила міністр.

Лазебна нагадала, що наразі в Україні внески до Пенсійного фонду України платять 13 мільйонів працюючих українців на користь 11 мільйонів пенсіонерів.

"Можливо, у 2016 році ніхто не міг відповісти, чи правильне рішення про зниження єдиного соціального внеску вдвічі. Всі думали, що відбудеться детінізація, збільшення робочих місць. Цього не сталося.

Натомість ми маємо сьогодні два фактори: те, що недофінансовані соціальні фонди, там недостатньо коштів через це, і, крім того, ми спостерігаємо збільшення прибутків великого бізнесу, а кількість робочих місць не збільшилася", - додала вона.

За її словами, планувалося, що ресурс від зниження ЄСВ "буде спрямований на накопичувальну систему, тобто трансформується, на накопичувальні рахунки людей будуть відкладені певні кошти, але не сталося".

"У нас низькі пенсії у більшості людей, і безумовно це питання справедливості. Сьогодні в нас майже 60% пенсіонерів отримують пенсію нижче 3 тисяч гривень", - сказала Лазебна.

Нагадаємо:

Прем'єр Денис Шмигаль розраховує, що закон про введення в Україні накопичувального рівня пенсійної системи приймуть уже у 2021 році.

Раніше Шмигаль допускав запровадження накопичувального рівня пенсійного системи до 2021 року.

У листопаді 2020 року уряд схвалив законопроєкт із впровадження професійної накопичувальної системи для зайнятих на ризикових професіях осіб. Наразі це стосуватиметься осіб молодше 35 років.

Раніше голова комітету ВРУ з питань соцполітики Галина Третьякова говорила, що законопроєкт №2683 про введення загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення необхідно прийняти в 2021 році, щоб відповідну модель можна було впровадити з 2023 року.

Глава комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова заявила, що для фінансування накопичувальних пенсій буде використовуватися частина з податків ЄСВ і ПДФО.

Наприкінці лютого 2019 року представники громадських організацій і недержавних пенсійних фондів зажадали від Кабміну посприяти впровадженню накопичувального рівня пенсійної системи з 2020 року і висловили побоювання, що другий етап пенсійної реформи буде відкладено на невизначений час.



У кінці грудня 2018 року через Меморандум про економічну і фінансову політику стало відомо, що Україна на період дії програми stand-by співпраці з МВФ припинить введення другого рівня пенсійної системи.

Детальніше про введення накопичувального рівня пенсійної системи читайте у статті Економічної правди.

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