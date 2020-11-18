Кабмін погодив впровадження накопичувальної пенсійної системи

Уряд схвалив законопроєкт із впровадження професійної накопичувальної системи для зайнятих на ризикових професіях осіб. Наразі це стосуватиметься осіб молодше 35 років.

Про це йшлось на засіданні Кабінету Міністрів.

Міністерка соціальної політики Марина Лазебна зазначила, що відтермінування переходу на трирівневу пенсійну систему призвело до того, що пільгові дострокові пенсії, фактично, виплачувала держава. Передбачалось, що роботодавці будуть відшкодовувати Пенсійному фонду суму цих пенсій, проте так робили лише 8 з 10 підприємств.

Так, з 1 мільярда боргу у 2008 році, підприємства мають повернути державі 15 мільярдів гривень станом на жовтень 2020 року.

В Уряді кажуть, що для працівників не будуть змінені ні правила, ні оподаткування дострокової пенсії. Зміниться лише механізм фінансування, а саме підвищиться ставка Єдиного соціального внеску (ЄСВ) для підприємств.

За "списком 1" (зайняті на підземних роботах і роботах з особливо шкідливими умовами праці) ставка ЄСВ зросте на 15%, за "списком 2" (шкідливі і важкі умови праці) – на 7%. Фактично, ці ж кошти підприємства мусили сплачувати у вигляді відшкодування пенсій.

Для того, аби боржники могли сплатити борги Пенсійному фонду, їм буде надана розстрочка до 60 календарних місяців.

Як повідомляє нардеп Олексій Гончаренко, законопроєктом пропонується також запровадити три професійні програми з надання права на пенсію та можливість обрати недержавний пенсійний фонд, до якого спрямовуватимуться страхові внески через Пенсійний фонд.

Окрім того, для осіб до 35 років, які до дати запровадження сплати страхових внесків до накопичувальної пенсії набули не менше ніж третину необхідного стажу на роботах, які дають право на пільгову пенсію, передбачається право на перерахування коштів до солідарної системи. Недержавні пенсійні фонди проходитимуть авторизацію.

"Так, люди отримають власні пенсійні рахунки, якими вони зможуть скористатися, коли вийдуть на пенсію. Ідеться про тисячі гривень, які людина зможе отримати як доплату до своєї пенсії", - зазначив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Приблизний об’єм коштів для накопичувальної системи становить 2-3 млрд грн на рік. В уряді вважають, що від введення такої системи виграють "і працівники, і роботодавці, і загалом економіка країни".