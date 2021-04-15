Около миллиона украинцев добровольно накапливают пенсии – Минсоцполитики

Около 1 млн застрахованных лиц в Украине пользуются системой добровольных негосударственных пенсионных накоплений.

Об этом во время онлайн-презентации новой аналитической справки ООН о социальной защите в Украине, с фокусом на пенсии, заявила министр социальной политики Марина Лазебная, передает Укринформ.

"В 2003 году была в Украине введена, то есть были приняты законы, трехуровневая пенсионная система. Солидарная, которая есть сегодня в стране, она работает, накопительная, второй уровень, не внедрена в стране, работает только добровольный уровень.

И опять же, из-за недостаточного внимания власти к этому уровню мы имеем то, что сегодня добровольными накоплениями пользуется лишь 9% от количества застрахованных лиц. То есть примерно 1 миллион. Это очень мало и это также недоработки власти, недостаточное внимание власти к развитию добровольных накоплений", - отметила министр.

Лазебная напомнила, что сейчас в Украине взносы в Пенсионный фонд Украины платят 13 млн работающих украинцев в пользу 11 млн пенсионеров.

"Возможно, в 2016 году никто не мог ответить, правильное ли решение о снижении единого социального взноса вдвое. Все думали, что произойдет детенизация, увеличение рабочих мест. Этого не произошло.

Вместо этого мы имеем сегодня два фактора: то, что недофинансированы социальные фонды, там недостаточно средств из-за этого, и, кроме того, мы наблюдаем увеличение доходов крупного бизнеса, а количество рабочих мест не увеличилось", - добавила она.

По ее словам, планировалось, что ресурс от снижения ЕСВ "будет направлен на накопительную систему, то есть трансформируется, на накопительные счета людей будут отложены определенные средства, но этого не произошло".

"У нас низкие пенсии у большинства людей, и безусловно это вопрос справедливости. Сегодня у нас почти 60% пенсионеров получают пенсию ниже 3 тысяч гривен", - сказала Лазебная.

Напомним:

Премьер Денис Шмыгаль рассчитывает, что закон о введении в Украине накопительного уровня пенсионной системы примут уже в 2021 году.

Ранее Шмыгаль допускал введение накопительного уровня пенсионного системы до 2021 года.

В ноябре 2020 года правительство одобрило законопроект по внедрению профессиональной накопительной системы для занятых на рисковых профессиях человек. Сейчас это будет касаться лиц моложе 35 лет.

Ранее глава комитета ВРУ по вопросам соцполитики Галина Третьякова говорила, что законопроект №2683 о введении обязательного накопительного пенсионного обеспечения необходимо принять в 2021 году, чтобы подходящую модель можно было внедрить с 2023 года.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова заявила, что для финансирования накопительных пенсий будет использоваться часть по налогам ЕСВ и НДФЛ.

В конце февраля 2019 года представители общественных организаций и негосударственных пенсионных фондов потребовали от Кабмина посодействовать внедрению накопительного уровня пенсионной системы с 2020 года и выразили опасения, что второй этап пенсионной реформы будет отложен на неопределенное время.

В конце декабря 2018 через Меморандум об экономической и финансовой политике стало известно, что Украина на период действия программы stand-by сотрудничества с МВФ прекратит введение второго уровня пенсионной системы.

Детальней о введении накопительного уровня пенсионной системы читайте в статье на Экономической правде.

Рекомендуем почитать: Сегодняшним днем. Почему молодые украинцы останутся без пенсии

Пенсии, которые мы (не) заслуживаем: светит ли миллениалам старость в достатке

Денег на пенсии не хватает: что случилось с Пенсионным фондом и как это исправить