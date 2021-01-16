Для фінансування накопичувальних пенсій будуть підвищені два податки - голова соцкомітету ВРУ

Голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова заявила, що для фінансування накопичувальних пенсій будуть підвищені два податки: ЄСВ і ПДФО.

Про це передає LIGA.net.

Відзначається, що єдиний соціальний внесок і податок на доходи фізичних осіб зростуть до 24 і 20%, піднявшись таким чином на 2 процентних пункту.

Також за її словами, поки відомо, що система буде працювати через спеціально створений державний орган, який буде адмініструвати накопичувальні рахунки українців.

Третьякова додала, що є домовленість з головою НБУ Кирилом Шевченком, що до другого рівня накопичувальних пенсій допустять банки і банківські депозити і, ймовірно, страхові компанії.

А голосування в першому читанні за закон, що регулює накопичувальні пенсії (№2683д) вона очікує до кінця лютого. "До закінчення п'ятої сесії законопроект приймуть в цілому. Шанси є", - сказала голова комітету.