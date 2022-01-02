Зросли пенсії для чорнобильців та жінок віком понад 60 років

1 січня 2022 року набуває чинності закон про статус та соціальний захист чорнобильців, у звʼязку з цим пенсійні виплати підвищать 39 481 особі. Крім того, з початку 2022 року підвищення на 9% від розміру пенсії передбачене для жінок віком понад 60 років.

Про це йдеться у матеріалі ЕП.

З 1 січня мінімальні пенсійні виплати для осіб, які отримали інвалідність внаслідок участі в ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, залежатимуть від групи інвалідності. Для першої групи інвалідності вони становитимуть 14,6 тис грн, для другої – 9,5 тис грн, для третьої – 7 тис грн.

Крім того, з початку 2022 року підвищення на 9% від розміру пенсії передбачене для жінок віком понад 60 років.

У жовтні уряд встановив, що із січня мінімальна пенсійна виплата кожному з непрацездатних батьків, дружині (чоловіку) захисників (захисниць), що загинули в зоні проведення АТО/ООС, становитиме не менше 7 800 грн.

У січні також зростуть пенсійні виплати для 65-річних осіб у звʼязку із зростанням "мінімалки".