Пенсійний фонд завершив виплату пенсій у грудні
Субота, 25 грудня 2021, 11:49
24 грудня 2021 року Пенсійним фондом, згідно із затвердженим графіком, завершено фінансування пенсій грудня.
Про це йдеться у прес-релізі фонду.
На пенсійні виплати сьогодні спрямовано 1,5 млрд грн. Забезпечено фінансування пенсій грудня на загальну суму – 44,6 млрд грн.
Там зазначили, що виплату пенсій буде проведено у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку.
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