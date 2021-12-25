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Пенсійний фонд завершив виплату пенсій у грудні

Субота, 25 грудня 2021, 11:49

24 грудня 2021 року Пенсійним фондом, згідно із затвердженим графіком, завершено фінансування пенсій грудня.

Про це йдеться у прес-релізі фонду.

 На пенсійні виплати сьогодні спрямовано 1,5 млрд грн. Забезпечено фінансування пенсій грудня на загальну суму – 44,6 млрд грн.

 Там зазначили, що виплату пенсій буде проведено у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку.

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