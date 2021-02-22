Затримання фігуранта справи Приватбанку: у НАБУ розкрили деталі

Затриманий в аеропорту "Бориспіль" експерший заступник голови правління Приватбанку Володимир Яценко летів з України до Австрії. Його підозрюють у привласненні майна в особливо великих розмірах.

Джерело: Національне антикорупційне бюро у Telegram

Деталі: За даними відомства, генпрокурор погодила повідомлення про підозру Яценку у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою).

За інформацією правоохоронців, експосадовець планував покинути Україну на приватному літаку у напрямку Відня, вилетівши з Дніпра. Проте керівник групи детективів та директор НАБУ звернулися до Державіаслужби з проханням посадити цей літак для "проведення невідкладних слідчих дій".

У НАБУ пообіцяли згодом надати більше інформації.

Передісторія: У понеділок в аеропорту "Бориспіль", що під Києвом, посадили літак, на якому летів експерший заступник голови правління Приватбанку Володимир Яценко.

Українська правда