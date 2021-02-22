Задержание фигуранта дела о Приватбанке: в НАБУ раскрыли детали

Задержанный в аэропорту "Борисполь" экс-первый замглавы правления Приватбанка Владимир Яценко летел из Украины в Австрию. Его подозревают в присвоении имущества.

Источник: Национальное антикоррупционное бюро в Telegram

Детали: По данным ведомства, генпрокурор согласовала сообщение о подозрении Яценко в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой).

По информации правоохранителей, экс-чиновник планировал покинуть Украину на частном самолете в направлении Вены, вылетев из Днепра. Однако руководитель группы детективов и директор НАБУ обратились к Госавиаслужбе с просьбой посадить этот самолет для "проведения неотложных следственных действий".

В НАБУ пообещали впоследствии предоставить больше информации.

Предыстория: В понедельник в аэропорту "Борисполь" под Киевом посадили самолет, на котором летел экс-первый зампред правления Приватбанка Владимир Яценко.

Бывшие топ-менеджеры национализированного Приватбанка, которые живут в Австрии и Швейцарии, постоянно приезжают в Украину. В частности, экс-руководитель корпоративного ВИП-бизнеса Приватбанка Владимир Яценко путешествует по маршруту Женева-Вена-Украина.

В начале 2020 года Хозяйственный суд Киева открыл производство по искам ряда экс-топ-менеджеров и экс-акционеров Приватбанка о признании недействительными договоров о приобретении акций, которые были заключены в декабре 2016 года во время национализации банка. Среди истцов есть и Яценко, владевший миноритарным пакетом акций финучреждения размером 0,3%.