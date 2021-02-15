У Франції Google oштрафували за "оманливий" рейтинг готелів

Google погодився заплатити штраф у розмірі 1,1 мільйона євро після того, як влада Франції дійшла висновку, що пошукова система відображає "оманливий" рейтинг для французьких готелів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Раніше Google використовував офіційне джерело Atout France, а також дані інших вебсайтів готельного господарства у своєму алгоритмі для ранжирування готелів від однієї до п’яти зірок.

Отримавши скарги від власників готелів на рейтинг Google, агентство з питань шахрайства та конкуренції у Франції розпочало розслідування у 2019 та 2020 роках.

Воно заявило, що має контролювати "характер та справедливість інформації, яку надає платформа", щодо 7 500 установ.

Розслідування показало, що Google замінив класифікацію Atout France класифікацією, заснованою на власних умовах.Однак ця класифікація вводила в оману через ідентичне використання терміну "зірки" і шкали класифікації готелів від 1 до 5.

Google заявив, що зараз вніс "необхідні зміни, щоб відобразити лише офіційний рейтинг французьких зірок готелів на Картах Google і в пошуку".

Європейська правда