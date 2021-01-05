Інформація про заборону продажу повсякденних товарів під час карантину – фейк: міністр

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що інформація про заборону продажу деяких непродовольчих товарів під час карантину не відповідає дійсності.

Джерело: брифінг Степанова 5 січня

Пряма мова: "Я бачив цю інформацію, яка з’явилася в мережі, вона не є достовірною.

Чим дозволено буде торгувати в термін з 8 до 25 січня - це торгівля продуктами харчування, на торговельних площах, де не менше 60% площі призначена для торгівлі продуктами харчування, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни, засобами зв′язку, ветеринарними препаратами, кормами, насінням і засобами захисту рослин.

Торгівельна діяльність іншими групами товарів може відбуватися лише із здійсненням адресної доставки замовлень".

Деталі: Щодо побутової хімії, то Степанов повідомив, що Кабмін на засіданні 5 січня ще прийме певні уточнення.

За словами міністра, коли уряд складав перелік товарів, які не можна буде придбати, то виходив з того, що карантинні обмеження триматимуть в Україні лише 16 днів.

Пряма мова: "16 днів це той термін, який потрібен нам, щоб повністю збити хвилю розповсюдження COVID-19. Нам це потрібно, щоб ми потім уже не вводили ніяких локдаунів, щоб ми спокійно пройшли пікове зростання захворюваності на грип, щоб ми уже до весни не вводили локдаун, щоб ми спокійно пройшли цю хвилю захворюваності і витримала наша медична система".

Нагадаємо: 4 січня з′явилася інформація, що на період січневого локдауну супермаркетам заборонили продавати побутову хімію, одяг, пресу та інші товари повсякденного вжитку.