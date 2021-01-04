З 8 січня у супермаркетах заборонять продаж низки повсякденних товарів

На період січневого локдауну супермаркетам заборонили продавати побутову хімію, одяг, пресу та інші товари повсякденного вжитку - в Американській торговельній палаті це назвали обмеженням прав споживачів.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Американської торговельної палати в Україні.

Так, уряд запровадить посилений карантин з 8 по 24 січня 2021 року. На цей період забороняється торгівля будь-якими товарами, окрім продуктів харчування, лікарських засобів та виробів медичного призначення, засобів гігієни та зв’язку, а також кормів, ветеринарних препаратів, насіння, засобів захисту рослин.

Інші товари можна буде замовити лише з адресною доставкою.

У Палаті пояснюють, що, таким чином, "навіть в супермаркетах буде заборонено продавати значну частину товарів повсякденного вжитку: побутову хімію та інструменти, одяг, пресу, лампочки, батарейки, дитячі товари для навчання".

Для виконання постанови Кабміну супермаркети будуть змушені або закривати відповідні відділи на території, або забороняти продаж під час розрахунку на касі.

"На думку компаній-членів Палати, таке рішення не лише є прямим обмеженням прав споживачів у придбанні необхідної продукції, але й потенційно призводитиме до виникнення конфліктних ситуацій в магазинах", - коментують вимоги в АТП.

Через те, що споживач має рівний доступ до всіх товарів у торговельному заклад, обмеження продажу у Палаті називають нелогічним та вказують на можливі додаткові збитки від такої норми та невдоволення споживачів.

Нагадаємо:

У НБУ попередньо оцінюють втрати ВВП України від посиленого карантину у січні-2021 року у 0,2%.

Економічна правда