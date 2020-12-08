НБУ може до кінця року подати три законопроєкти щодо небанківського сектору

Нацбанк завершує роботу над трьома законопроєктами щодо регулювання діяльності небанківського сектору та має намір подати їх на розгляд комітету Верховної Ради до кінця 2020 року.

Про це в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна" розповіла перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова.

Йдеться про законопроєкти "Про фінпослуги та фінансові компанії", "Про кредитні союзи" та "Про страхування". За словами Рожкової, приймати їх варто одним пакетом.

Вона також розповіла, які принципи впроваджують ці законопроєкти. Так, передусім йдеться про прозору структуру власності компаній.

Також ринковий нагляд буде ризик-орієнтованим: що більша доля компанії на ринку, то більше ризиків вона несе для клієнта. Відповідно вимоги до такої компанії будуть також жорсткіші.

Окрім того Нацбанк хоче спростити ліцензування та пруденціальні вимоги. Пруденціальні нормативи будуть застосовуватись не до всіх компаній.

З’явиться поняття "ринкової поведінки". Компанії повинні будуть розкривати повну інформацію про послугу в угодах та на сайті, а рекламу робити достовірною.

Корпоративне управління для великих та малих фінкомпаній буде різним. Йдеться не лише про наглядові ради та правління, але й про процеси та правила поведінки.