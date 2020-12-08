НБУ может до конца года представить три законопроекта по небанковскому сектору

Нацбанк завершает работу над тремя законопроектами по регулированию деятельности небанковского сектора и намерен подать их на рассмотрение комитета Верховной Рады до конца 2020 года.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказала первая заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова.

Речь идет о законопроекты "О финуслугах и финансовых компаниях", "О кредитных союзах" и "О страховании". По словам Рожковой, принимать их следует одним пакетом.

Она также рассказала, какие принципы внедряют эти законопроекты. Так, прежде всего речь идет о прозрачной структуре собственности компаний.

Также рыночный надзор будет риск-ориентированным: чем больше доля компании на рынке, тем больше рисков она несет для клиента. Соответственно требования к такой компании будут более жесткие.

Кроме того Нацбанк хочет упростить лицензирование и пруденциального требования. Пруденциального нормативы будут применяться не ко всем компаниям.

Появится понятие "рыночного поведения". Компании должны будут раскрывать полную информацию о в сделках и на сайте, а рекламу делать достоверной.

Корпоративное управление для крупных и малых финкомпаний будет разными. Речь идет не только о наблюдательные советы и правления, но и о процессах и правила поведения.