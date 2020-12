SpaceX використала багаторазову ступінь ракети вчетверте поспіль

В рамках контракту з американським космічним агентством NASA компанія Ілона Маска SpaceX 6 грудня відправила на Міжнародну космічну станцію 21-шу вантажну місію.

Джерело: Сайт SpaceX. NASA в Twitter

Деталі: 6 грудня о 18:17 за Києвом багаторазова ракета-носій SpaceX Falcon 9 вивела модернізований вантажний багаторазовий корабель SpaceX Cargo Dragon на орбіту. Наразі корабель прямує до МКС.

Запуск відбувся з космічного центру імені Кеннеді, що у Флориді, США.

За 9 хвилин після старту Falcon 9 її перший багаторазовий ступінь, який за останні 190 днів використовувався рекордні 4 рази, приземлився на безпілотну платформу в Атлантичному океані.

Falcon 9 booster has landed on the Of Course I Still Love You droneship pic.twitter.com/cNL6t0LQ0g