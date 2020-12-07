SpaceX использовала многоразовую ступень ракеты четвертый раз подряд

В рамках контракта с американским космическим агентством NASA компания Илона Маска SpaceX 6 декабря отправила на Международную космическую станцию 21-ю грузовую миссию.

Источник: Сайт SpaceX. NASA в Twitter

Детали: 6 декабря в 18:17 по Киеву многоразовая ракета-носитель SpaceX Falcon 9 вывела модернизированный грузовой многоразовый корабль SpaceX Cargo Dragon на орбиту. Сейчас корабль направляется к МКС.

Запуск состоялся из космического центра имени Кеннеди, во Флориде, США.

За 9 минут после старта Falcon 9 ее первая многоразовая ступень, которая за последние 190 дней использовалась рекордные 4 раза, приземлилась на беспилотную платформу в Атлантическом океане.

В NASA отметили, что стыковка модифицированного Dragon, который теперь способен доставлять в космос на 50% больший вес груза, чем предыдущая модель, запланированная на 20:30 7 декабря по Киеву.

На этот раз корабль загрузили 2900 килограммами различных грузов. За два месяца он вернет на Землю около 2350 кг груза.

Справка: В настоящее время экипаж МКС состоит из 7 человек.

Что предшествовало: Компания Илона Маска Spacex готовит межпланетный корабль Starship, который, в частности, должен доставить человека на Марс, к первому тестовому полету на 15 километров.