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Уряд не буде обмежувати авіасполучення у період новорічних свят – МЗС

Четвер, 24 грудня 2020, 13:40
 

Кабінет міністрів України не планує запроваджувати обмежень на авіасполучення у період новорічних і різдвяних свят.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу.

"Таких планів немає. Уряд розуміє, що люди налаштувалися на свята, і не планує запроваджувати обмеження на авіасполучення", - сказав Кулеба.

"Але пам'ятайте, що пандемія вирує, і дотримуйтесь максимально безпеки. Будемо сподіватися, що ніяких форс-мажорів із пандемією не станеться і нам не доведеться переглядати це рішення, але наразі позиція уряду така", - додав міністр.

Раніше повідомлялося, що Україна вирішила не закривати авіасполучення з Великою Британією після появи інформації про новий штам коронавірусу у цій країні.

Слід зазначити, що для українців в'їзд до країн ЄС закритий за деякими винятками.

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Європейська правда

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