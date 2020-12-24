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Кабмин не будет ограничивать авиасообщение на новогодние праздники – Кулеба

Четверг, 24 декабря 2020, 13:40
 

Кабинет министров Украины не планирует вводить ограничений на авиасообщение в период новогодних и рождественских праздников.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга.

"Таких планов нет. Правительство понимает, что люди настроились на праздники, и не планирует вводить ограничения на авиасообщение", - сказал Кулеба.

"Но помните, что пандемия бушует, и следуйте максимально требованиям безопасности. Будем надеяться, что никаких форс-мажоров с пандемией не произойдет и нам не придется пересматривать это решение, но пока позиция правительства такова", - добавил министр.

Ранее сообщалось, что Украина решила не закрывать авиасообщение с Великобританией после появления информации о новом штамме коронавируса в этой стране.

Следует отметить, что для украинцев въезд в страны ЕС закрыт за некоторыми исключениями.

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Европейская правда

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авиа МИД

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