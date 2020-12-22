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BioNTech перевірить ефективність своєї вакцини проти нового штаму коронавірусу

Вівторок, 22 грудня 2020, 11:15
 

У BionNTech перевірять ефективність своєї вакцини, розробленої спільно з компанією Pfizer, проти нового штаму коронавірусу, і впевнені, що вона буде працювати.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Spiegel, про це повідомив керівник компанії Угур Шахін. 

За його словами, є висока ймовірність того, що розроблена вакцина, яку вже затвердили до використання у ЄС, Британії та США, буде дієвою і проти мутованого коронавірусу, який виявили в Британії.

"Ми вже тестували вакцину на близько 20 інших варіантах вірусу з мутаціями, і імунна відповідь інактивувала усі форми вірусу", - зазначив він.  

Проте зараз, за його словами, мутація ще трохи більша. 

"Нам треба перевірити це експериментально - що займе близько двох тижнів. Проте ми переконані, що це (інший штам) не буде мати суттєвого впливу на механізм дії", - розповів Угур Шахін.

За його словами, антиген, який використаний для вакцини, складається з понад 1270 амінокислот. З них мутували 9 - менше 1%.

Нагадаємо, напередодні Європейське медичне агентство - регулятор ЄС, а за ним і Єврокомісія дозволили використання вакцини BioNTech/Pfizer. Це перша вакцина, що отримала затвердження у ЄС. 

Ввечері 19 грудня у Британії оголосили про виявлення нового штаму коронавірусу, не більш небезпечного, але більш заразного за звичайний, та у зв'язку з цим оголосили жорсткий локдаун для вражених районів. 

Після цих новин низка країн світу тимчасово заборонили авіарейси з Британії.

Європейська правда

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коронавірус вакцина

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