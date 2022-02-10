У Кличка розповіли, чому в Києві поменшало автомобілів

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Головною причиною зниження рівня автомобільних заторів у Києві є складна епідеміологічна ситуацію та подорожчання цін на пальне.

Про це повідомив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтин Усов в коментарі ЕП.

За даними сервісу TomTom, за останній тиждень середній розмір часових затримок у години-пік у Києві становить 35-75% замість минулорічних 85-110%.

Усов вважає, що на дорогах стало значно менше машин батьків, які возять дітей на навчання, і самі їздять на роботу, через хвороби та карантини.

"У Києві спостерігається високий рівень інтенсивності епідемічного процесу, щотижня збільшується динаміка рівня захворюваності на грип, ГРВІ та СОVID-19. Причому вона зростає як серед дорослих, так і серед дітей, у зв’язку з чим після нового року на дистанційне навчання пішли кілька шкіл та майже тисяча класів у різних навчальних закладах", – повідомив чиновник.

Другим фактором зниження трафіку на дорогах міста у КМДА назвали здорожчання бензину, дизпального та скрапленого газу.

"З початку року на українських АЗС пальне подорожчало на 10%, і деякі водії або перейшли на громадський транспорт, або намагаються взагалі зменшити пересування по місту", – вважає Усов.

Зазначимо, що в Києві знизився не тільки автомобільний трафік, а й міська мобільність загалом. За даними Google, за період з 25 грудня до 5 лютого завантаженість зупинок громадського транспорту знизилась на 26%, торгових центрів – на 20%, офісів – на 14%.

Магазини та аптеки кияни стали відвідувати на 2% частіше. В межах власних домівок активність мешканців столиці зросла на 4%.

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Економічна правда