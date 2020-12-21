Brexit: ЄС і Британія не домовилися до встановленого Європарламентом дедлайну

Євросоюз та Велика Британія не зуміли домовитися щодо нової торгівельної угоди у неділю, як того вимагав Європарламент, і продовжать переговори цього тижня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосили переговірники обох сторін.

"У цей вирішальний момент для переговорів ЄС та Британії ми продовжуємо наполегливо працювати з Девідом Фростом та його командою. ЄС залишається відданим чесній, взаємній та збалансованій угоді. Ми поважаємо суверенітет Великої Британії. І ми очікуємо того ж", - написав у Twitter в неділю ввечері головний переговірник ЄС Мішель Барньє.

Голова комітету Європарламенту із закордонних справ Девід МакКаллістер заявив, що досі немає ясності, чи буде взагалі досягнута домовленість про майбутні відносини Британії та ЄС.

"Конференція президентів Європарламенту висловила готовність організувати позачергове пленарне засідання за умови досягнення згоди до півночі неділі, 20 грудня. Ми щойно дізналися, що сьогодні не буде домовленості. Тому Європарламент цього року не зможе надати згоду на угоду", - написав МакКаллістер у Twitter.

Раніше представники Єврокомісії висловлювали припущення, що, можливо, можна домовитись про торгову угоду, яка буде тимчасово застосовуватися до затвердження парламентом.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон минулого тижня заявив своїм міністрам, що найбільш ймовірним результатом торгових переговорів з Євросоюзом буде відсутність угоди.

Нагадаємо, 31 грудня завершується дія перехідного періоду, коли правила ЄС ще продовжували застосовуватися до Британії.

Європейська правда