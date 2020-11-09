Аналітики Goldman Sachs погіршили прогнози ВВП США і Європи на тлі поширення коронавірусу
Ріст кількості інфікованих коронавірусом матиме негативний вплив на найбільші економіки світу у середньостроковій переспективі.
Про це йдеться у прогнозі Goldman Sachs, передає "Інтерфакс-Україна".
Підкреслюється, що аналітики банку різко погіршили прогноз росту ВВП США у першому кварталі 2021 року - до 3,5% із 7%. Також економісти переглянули прогноз щодо ВВП Європи у 4 кварталі цього року - із росту на 9,1% до падіння на 8,7%.
"Ризики будуть зміщені в бік зниження, якщо новини про коронавірус і далі ставатимуть все більш похмурими", - ввважають експерти.
Зазначається, що серед основних причин перегляду короткострокового прогнозу ВВП Європи - нові обмеження, спрямовані на стримування темпів поширення коронавірусу.
Водночас погіршення прогнозу зростання економіки США пов'язане із потенційними ризиками нових локдаунів.
При цьому, довгострокові економічні прогнози Goldman Sachs є набагато оптимістичнішими, ніж у інших банків.
Експерти, зокрема, очікують, що "поточна слабкість економіки зміниться на значно більш активне зростання, коли будуть зняті локдауни в Європі і стане доступною вакцина".
Економісти прогнозують зростання світової економіки на 6% в 2021 році, це вище консенсус-прогнозу на рівні 5,2%.
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