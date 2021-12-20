Держстат поліпшив оцінку ВВП України у третьому кварталі

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Реальний валовий внутрішній продукт України у ІІI кварталі зріс на 2,7% у річному вимірі.

Про це повідомляє Держстат.

Раніше Держстат оцінював зростання ВВП у ІІІ кварталі у 2,4%. У порівнянні з попереднім кварталом, економіка України зросла на 1,5% з урахуванням сезонного фактору.

ДЕРЖСТАТ

Номінальний ВВП становив 1,5 трлн грн, а ВВП на душу населення – 36,145 тис. грн.

Найбільше зростання у третьому кварталі показали тимчасове розміщення й організація харчування (+9,7%), фінансова та страхова діяльність (+7,6%) та будівництво (+6,5%).

Натомість найбільше скоротили валову додану вартість сфери держуправління й оборони, обов’язкового соцстрахування (-8,9%) та торгівлі (-3,9%).

Нагадуємо:

Міністерка економіки Юлія Свириденко заявила, що Україна завершує 2021 рік з найвищим доларовим ВВП за всю свою історію (орієнтовно 195 мільярдів).

У ІІІ кварталі 2021 року реальний внутрішній валовий продукт (ВВП) України уповільнив зростання до 2,4% у річному вимірі.

У другому кварталі 2021 році ВВП України виріс на 5,4% порівняно з відповідним періодом 2020 року.

Економічна правда