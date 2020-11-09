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Аналитики Goldman Sachs ухудшили прогнозы ВВП США и Европы на фоне распространения коронавируса

Понедельник, 9 ноября 2020, 11:35
 

Рост числа инфицированных коронавирусом будет иметь негативное влияние на крупнейшие экономики мира в среднесрочной перспективе.

Об этом говорится в прогнозе Goldman Sachs, передает "Интерфакс-Украина".

Подчеркивается, что аналитики банка резко ухудшили прогноз роста ВВП США в первом квартале 2021 года - до 3,5% с 7%. Также экономисты пересмотрели прогноз по ВВП Европы в 4 квартале этого года - с роста на 9,1% до падения на 8,7%.

"Риски будут смещены в сторону снижения, если новости о коронавирусе и дальше будут становиться все более мрачными", - считают эксперты.

Отмечается, что среди основных причин пересмотра краткосрочного прогноза ВВП Европы - новые ограничения, направленные на сдерживание темпов распространения коронавируса.

В то же время ухудшение прогноза роста экономики США связано с потенциальными рисками новых локдаунов.

При этом, долгосрочные экономические прогнозы Goldman Sachs намного оптимистичнее, чем у других банков.

Эксперты, в частности, ожидают, что "текущая слабость экономики изменится в значительно более активный рост, когда будут сняты локдауны в Европе и станет доступной вакцина".

Экономисты прогнозируют рост мировой экономики на 6% в 2021 году, это выше консенсус-прогноза на уровне 5,2%.

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ВВП США Европа коронавирус

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