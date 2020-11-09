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В Берліні після 60 років роботи закрили аеропорт Тегель

Понеділок, 9 листопада 2020, 10:45
 

У неділю з берлінського аеропорту Тегель злетів останній літак, оскільки летовище закривають після 60 років роботи. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

У суботу авіакомпанії перемістили свої літаки, що базувались в Тегелі, в новий аеропорт Берлін-Бранденбург Віллі Брандта, який нарешті відкрився в кінці жовтня з запізненням на 9 років.

Останній регулярний рейс вилетів з Тегеля в неділю вдень. У небо злетів реактивний літак Air France, що попрямував до Парижа - на честь першого комерційного рейсу, який авіакомпанія виконала з Тегеля 60 років тому. 

Під час холодної війни, коли Берлін був розділений на французький, американський, британський і радянський сектори, у кожного був свій аеропорт.

Тегель був швидко побудований в 1948 році у відповідь на радянську блокаду Західного Берліна, коли західним союзникам доводилося здійснювати поставки у місто винятково через авіапростір. 

Перші комерційні рейси стартували в 1960 році, коли Air France почала виконувати регулярні рейси в Тегель.

Влада Берліна планувала закрити Тегель в 2011 році, але затримка з відкриттям нового аеропорту Берлін-Бранденбург означали, що він повинен продовжувати працювати.

Більшість берлінців проголосували на незобов’язуючому  референдумі в 2017 році за збереження роботи Тегеля. Але місто заявило, що не може цього реалізувати  з юридичних і фінансових причин.

Зараз Берлін планує перетворити об'єкт у науково-промисловий парк міських технологій. На випадок, якщо в новому аеропорту виникнуть якісь додаткові проблеми, Тегель залишиться в резерві ще на пів року.

Європейська правда

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