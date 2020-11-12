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ЄС надасть додаткові 100 млн євро для глобальної ініціативи з доступності вакцини

Четвер, 12 листопада 2020, 18:55
 

Європейський союз виділить додаткові 100 млн євро у формі грантів для  COVAX - глобальної ініціативи з доступності вакцини від коронавірусу. 

Про це йдеться в офіційному повідомленні Єврокомісії, пише "Європейська правда".

Це додаткова сума до 400 млн євро, виділених раніше у формі гарантій. За обсягом свого внеску - 500 млн євро - ЄС є одним із найбільших донорів. 

"Глобальне відновлення після пандемії стане можливим лише тоді, коли усі отримають доступ до безпечної та ефективної вакцини. Тому ЄС збільшує свою підтримку для COVAX", - зазначила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. 

"Із цим додатковим внеском ми стаємо на крок ближче до мети закупити 2 млрд доз вакцини для найбільш вразливого населення у 92 країнах з низьким та середнім доходом", - додала єврокомісар з охорони здоров’я та безпеки харчових продуктів Стелла Кіріакідес.  

COVAX (COVID-19 Vaccine Global Access Facility) - це спільна ініціатива Глобального альянсу з вакцин та імунізації (Gavi), коаліції з інновацій для епідемічної готовності (CEPI) та Всесвітньої організації охорони здоров’я, засновану наприкінці квітня 2020 року. Її мета - прискорити розробку та виготовлення вакцин від нового коронавірусу та забезпечити її доступність для усіх країн світу. Наразі у проєкті беруть участь 184 країни. 

У рамках глобального марафону збору коштів на розробку вакцини від коронавірусу, ініційованого Єврокомісією у травні, зібрали майже 16 млрд євро.

Європейська правда

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ЄС коронавірус

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