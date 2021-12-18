"Зелений діалог" з ЄС передбачатиме залучення ресурсів для зеленої трансформації

У рамках "зеленого діалогу" з ЄС на початку 2022 року Україна буде концентруватись на залученні ресурсів для зеленої трансформації у рамках великого європейського інвестиційного плану, а також над створенням платформи для комунікації з міжнародними інституціями щодо "зеленого" фінансування.

Про це розповіла Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

"Під час Саміту Східного партнерства було анонсовано 5 флагманських ініціатив для України, кожна з яких стосується зеленої трансформації – це інвестиції в інфраструктуру і логістику, питання енергоефективності та водню", – сказала Стефанішина.

Вона додала, що інші пріоритетні напрями наступного року: справедлива трансформація вугільних регіонів, енергоефективність та імплементація Другого Національно-визначеного внеску (НВВ-2).

Також за її словами, зараз Єврокомісія майже кожного кварталу вносить пропозиції щодо нового регулювання, директив та регламентів, які встановлюють умови функціонування єдиного ринку ЄС.

"Цей пакет рішень називається "fit for 55", і він спрямований на прискорення досягнення мети кліматичної нейтральності, визначеної самим ЄС.

Для того, аби бути частиною цього процесу, формувати відповідним чином національні політики, Україна започаткувала з ЄС спеціальний діалог, у рамках якого ми сьогодні обговорюємо секторальні питання зеленої трансформації", – Стефанішина.

Нагадаємо:

Під час Саміту Східного партнерства були підписані перші інвестиційні угоди у рамках економічного та інвестиційного плану для України.