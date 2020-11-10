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"Доступних кредитів 5-7-9%" видали ще на понад 500 мільйонів

Вівторок, 10 листопада 2020, 11:28
 

За програмою "Доступні кредити 5-7-9%" Мінфін видав 259 позик на суму понад півмільярда гривень за останній тиждень.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Уповноважені банки всього видали 259 кредитів, їхня загальна сума - 519 мільйонів гривень. З них 61% - рефінанс попередніх кредитів, 17% - інвестиційні кредити та 22% - антикризові кредити під 3% річних. 

За весь час програми було видано 5363 позик сумою майже 12,7 мільярда. 

Кількісно за весь час найбільше позик видав Приватбанк, який уклав 1 435 договорів. За сумою позик лідує Райффайзен Банк Аваль: він видав позик на понад 3 мільярди гривень, з яких 2,6 мільярда - кредити рефінансування. 

Лише у трьох банках Інвестиційні кредити становлять більшу від рефінансування частку. Це Укргазбанк (71% інвестиційних від загальної суми), Приватбанк (54%), та Ощадбанк (47%). 

Нагадаємо:

Минулого тижня за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" видали 267 позик на 600 мільйонів гривень.

Економічна правда

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Мінфін позика кредит

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