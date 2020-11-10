"Доступних кредитів 5-7-9%" видали ще на понад 500 мільйонів
За програмою "Доступні кредити 5-7-9%" Мінфін видав 259 позик на суму понад півмільярда гривень за останній тиждень.
Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.
Уповноважені банки всього видали 259 кредитів, їхня загальна сума - 519 мільйонів гривень. З них 61% - рефінанс попередніх кредитів, 17% - інвестиційні кредити та 22% - антикризові кредити під 3% річних.
За весь час програми було видано 5363 позик сумою майже 12,7 мільярда.
Кількісно за весь час найбільше позик видав Приватбанк, який уклав 1 435 договорів. За сумою позик лідує Райффайзен Банк Аваль: він видав позик на понад 3 мільярди гривень, з яких 2,6 мільярда - кредити рефінансування.
Лише у трьох банках Інвестиційні кредити становлять більшу від рефінансування частку. Це Укргазбанк (71% інвестиційних від загальної суми), Приватбанк (54%), та Ощадбанк (47%).
Нагадаємо:
Минулого тижня за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" видали 267 позик на 600 мільйонів гривень.
Економічна правда
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