Мінфін продав держоблігацій на 16,7 мільярдів

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На аукціонах з розміщення облігацій внутрішньої держпозики 7 грудня Міністерство фінансів залучило до держбюджету 16,67 млрд грн.

Про це свідчать дані Мінфіну.

Інвесторам запропонували 6 випусків гривневих облігацій та 2 випуски цінних паперів, номінованих у євро і доларах США.

Зокрема, до бюджету залучили 261 млн дол під 3,5% з погашенням 23 червня 2022 року.

Також - 36,5 млн євро під 1,75% з погашенням 10 березня 2022 року.

Крім цього, Мінфін залучив:

15 млн грн під 12,85% з погашенням 30 жовтня 2024 року;

516 млн грн під 12,64% з погашенням 1 листопада 2023 року;

487 млн грн під 11,79% з погашенням 19 квітня 2023 року;

2,72 млрд грн під 11,7% з погашенням 14 грудня 2022 року;

3,56 млрд грн під 11,49% з погашенням 26 серпня 2022 року;

1,1 млрд грн під 10,7% з погашенням 29 червня 2022 року.

Загалом до бюджету залучили 16 670 628 471,15 грн.

Нагадуємо:

На аукціонах з продажу держоблігацій 30 листопада Міністерство фінансів залучило 12,7 млрд грн, підвищивши ставки за паперами.

На аукціонах продажу держоблігацій 23 листопада Міністерство фінансів залучило 4,4 млрд грн та підняло ставки за паперами.

В НБУ пояснили, що новини про ймовірне військове вторгнення Росії з метою дестабілізації ситуації в Україні не мали значного впливу ані на валютний ринок України, ані на привабливість українських цінних паперів.

Міністерство фінансів 16 листопада продало облігацій внутрішніх держпозик на суму 8 млрд грн.

Економічна правда