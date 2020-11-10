"Доступных кредитов 5-7-9%" выдали еще на более чем 500 миллионов

По программе "Доступные кредиты 5-7-9%" Минфин выдал 259 займов на сумму более полумиллиарда гривен за последнюю неделю.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Уполномоченные банки всего выдали 259 кредитов, их общая сумма - 519 миллионов гривен. Из них 61% - рефинанса предыдущих кредитов, 17% - инвестиционные кредиты и 22% - антикризисные кредиты под 3% годовых.

За все время программы было выдано 5363 кредитов на сумму около 12,7 миллиарда.

Количественно за все время всего займов выдал Приватбанк, что заключил 1435 договоров. По сумме займов лидирует Райффайзен Банк Аваль: он выдал займов на более чем 3 миллиарда гривен, из которых 2,6 миллиарда - кредиты рефинансирования.

Лишь в трех банках Инвестиционные кредиты составляют большую от рефинансирования долю. Это Укргазбанк (71% инвестиционных от общей суммы), ПриватБанк (54%), и Ощадбанк (47%).

Напомним:

На прошлой неделе по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" выдали 267 займов на 600 миллионов гривен.

Экономическая правда