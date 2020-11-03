"Доступні кредити 5-7-9%": позик видали на понад 12 мільярдів

Зі старту програми "Доступні кредити 5-7-9%" уповноважені банки видали понад 5 тисяч позик сумою 12,2 мільярда гривень.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

У загальній сумі позик найбільше було видано з метою рефінансування - близько 9 мільярдів. Ще 2,4 мільярда було видано на капітальні інвестиції та мільярд у якості антикризових кредитів під 3%.

За останній тиждень було укладено договорів на 600 мільйонів гривень. З них на рефінансування спрямовано 57%, 16,5% - інвестиційні.

Кількісно за весь час найбільше позик видав Приватбанк, який уклав 1334 договори. За сумою позик лідує Райффайзен Банк Аваль: він видав позик на майже 3 мільярди гривень, з яких 2,5 мільярда - кредити рефінансування.

Лише у трьох банках Інвестиційні кредити становлять більшу від рефінансування частку. Це Укргазбанк (71% інвестиційних від загальної суми), Приватбанк (54%), та Ощадбанк (47%).

Раніше повідомлялось, що обсяги позик за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" перевищили 11,5 мільярдів гривень.

Економічна правда