SkyUp із 27 грудня запускає рейси з Києва до турецького Кайсері
Четвер, 8 жовтня 2020, 13:24
Авіакомпанія SkyUp (Київ) із 27 грудня 2020 року запускає рейси з Києва до Кайсері (Туреччина).
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на авіакомпанію.
У четвер, рейси виконуватимуться двічі на тиждень: щочетверга та щонеділі.
Вартість квитка - від 5,4 тис. грн без багажу в обидва боки (round-trip). Тривалість подорожі - будь-яка на вибір пасажира.
Як повідомлялося, SkyUp на період із 23 грудня 2020 року до 30 січня 2021 року запускає рейс Київ - Софія (Болгарія) - Київ.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua