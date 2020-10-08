SkyUp із 27 грудня запускає рейси з Києва до турецького Кайсері

Авіакомпанія SkyUp (Київ) із 27 грудня 2020 року запускає рейси з Києва до Кайсері (Туреччина).

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на авіакомпанію.



У четвер, рейси виконуватимуться двічі на тиждень: щочетверга та щонеділі.



Вартість квитка - від 5,4 тис. грн без багажу в обидва боки (round-trip). Тривалість подорожі - будь-яка на вибір пасажира.



Як повідомлялося, SkyUp на період із 23 грудня 2020 року до 30 січня 2021 року запускає рейс Київ - Софія (Болгарія) - Київ.