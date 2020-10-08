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SkyUp із 27 грудня запускає рейси з Києва до турецького Кайсері

Четвер, 8 жовтня 2020, 13:24
 

Авіакомпанія SkyUp (Київ) із 27 грудня 2020 року запускає рейси з Києва до Кайсері (Туреччина).

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на авіакомпанію.

У четвер, рейси виконуватимуться двічі на тиждень: щочетверга та щонеділі.

Вартість квитка - від 5,4 тис. грн без багажу в обидва боки (round-trip). Тривалість подорожі - будь-яка на вибір пасажира.

Як повідомлялося, SkyUp на період із 23 грудня 2020 року до 30 січня 2021 року запускає рейс Київ - Софія (Болгарія) - Київ.

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авіа skyup

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