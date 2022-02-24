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SkyUp призупинила продаж квитків до 9 березня

Четвер, 24 лютого 2022, 15:55

Авіакомпанія SkyUp припинила заздалегідь продаж квитків на регулярні рейси з 24 лютого до 9 березня.

Про це повідомила прес-служба компанії.

У SkyUp зазначили, що на сьогодні майже весь флот SkyUp знаходиться за кордоном: три літаки - в Єгипті, один - у Молдові, ще один - у Києві, три - у Румунії, чотири - в Естонії та ще по одному - у Сербії та Болгарії.

Пасажирів рейсу, який летів із Ташкента та приземлився у Кишиневі, автобусами планують доставити до Києва.

"Ті пасажири, які мають квитки на регулярні рейси SkyUp з 24 лютого по 9 березня, зможуть оформити повернення коштів на баланс пасажира в особистому кабінеті на сайті авіакомпанії. Звернутися за поверненням коштів на ці дати можна як зараз, так і пізніше – до 31 березня 2022 року", - зазначено у повідомленні.

Повітряний простір України закрито для цивільних перевезень з 2:45 за київським часом 24 лютого 2022 року.

Економічна правда

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