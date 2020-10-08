SkyUp с 27 декабря запускает рейсы из Киева в турецкий Кайсери
Четверг, 8 октября 2020, 13:24
Авиакомпания SkyUp (Киев) с 27 декабря 2020 года запускает рейсы из Киева в Кайсери (Турция).
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу авиакомпанию.
Рейсы будут выполняться два раза в неделю: по четвергам и воскресеньям.
Стоимость билета – от 5,4 тыс. грн без багажа в обе стороны (round-trip). Длительность путешествия – любая на выбор пассажира.
Как сообщалось, SkyUp на период с 23 декабря 2020 года по 30 января 2021 года запускает рейс Киев – София (Болгария) – Киев.
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