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SkyUp с 27 декабря запускает рейсы из Киева в турецкий Кайсери

Четверг, 8 октября 2020, 13:24
 

Авиакомпания SkyUp (Киев) с 27 декабря 2020 года запускает рейсы из Киева в Кайсери (Турция).

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу авиакомпанию.

Рейсы будут выполняться два раза в неделю: по четвергам и воскресеньям.

Стоимость билета – от 5,4 тыс. грн без багажа в обе стороны (round-trip). Длительность путешествия – любая на выбор пассажира.

Как сообщалось, SkyUp на период с 23 декабря 2020 года по 30 января 2021 года запускает рейс Киев – София (Болгария) – Киев.

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